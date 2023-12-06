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男子涉藏攻擊武器　警員供稱不知物品是否曾被「加加減減」 (15:37)

2019年8月31日港鐵太子站衝突，警方前往油麻地站月台掃蕩，發現一個藏雷射筆、摺刀和彈射器等的背包。27歲售貨員在背包附近被捕，控以在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（6日）於九龍城裁判法院受審。警員在辯方盤問下承認，不知道背包物品有否被人接觸和「加加減減」，但指背包內有被告的身分證，相信屬被告管有。

被告馬俊仁（27歲）否認2019年8月31日在油麻地站月堂，管有一個能發出雷射光束的裝置、一個錘子連一把摺刀、一把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。

警員陳卓澔供稱，當晚太子站發生暴動事件，涉事列車開往油麻地站，他由上司帶隊到油麻地站掃蕩，發現被告在月台升降機外大吵大鬧，正被同僚截停。陳在升降機附近發現涉案背包平放地上，翌日凌晨將背包帶返尖沙咀警署，檢取雷射筆、彈叉、摺刀和彈珠等，亦發現被告的身分證和個人八達通卡。

在辯方盤問下，陳卓澔承認到場檢取背包之前，不知道背包的來源，但稱被告在現場吵鬧，令他印象深刻，所以他從背包發現身分證，就認出被告身分。辯方提出，不排除陳或其他警員擅自將身分證放入背包，陳否認說法。

辯方質疑，陳卓澔錄口供時供稱晚上11時半抵達油麻地站月台，庭上卻稱當晚近11時在場，屬前後矛盾。陳表示現場情况混亂，否認虛構證供。

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