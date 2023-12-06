今年首11個月31名中小學生輕生　教育局過去3學年接3宗涉學業壓力投訴 (15:23)

蔡若蓮說，2021及2022年各接獲25宗學生懷疑自殺身亡的個案，2018至2020年則分別有14、23及21宗，估計數字上升是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。她稱，教育局沒有向學校收集學生企圖自殺個案，或學生就情緒及精神困擾問題求助的統計數字，亦沒有就懷疑自殺身亡學生的個案，向學校或家人收集學生的病歷。

民建聯議員葛珮帆關注政府會否研究推動教育改革，以減少學生的功課量及考試壓力，蔡若蓮說，局方一直關注學校的課業安排，已發布清晰指引及以不同渠道，一再重申家課的質比量更為重要，指出學校應持續審視校本評估及課業政策，讓學生有足夠的休息及玩耍空間，發展個人興趣，並建立健康的生活方式。

被問到政府有何措施針對改善大學生的精神健康狀況，並為有需要的大學生提供支援，蔡若蓮說，教資會於本年初增撥3000萬元設立「全人發展基金」，支持各資助大學舉辦豐富學生課外學習體驗的項目，包括推廣正向教育及心理健康，大學可利用撥款加強心理輔導的人手，有關措施將持續推行至2025年6月。