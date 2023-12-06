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浸大中醫藥學院研發新藥物傳送方式　有助減輕阿茲海默症症狀 (14:54)

浸大中醫藥學院領導的研究團隊開發了一種創新的藥物傳送方式，用作減輕俗稱老人癡呆症的阿茲海默症症狀。團隊利用由細胞釋出的細胞外囊泡「外泌體」，將中草藥「鈎藤」提取的生物活性化合物「柯諾辛鹼-B」，攜帶到患有阿茲海默症小鼠的大腦中，發現小鼠可恢復25%認知及活動能力。團隊目前完成小鼠測試，將展開慢性毒性試驗等臨床前的研究，料至少需時10年才可進行臨床實驗。

浸大中醫藥學院副院長（教與學）李敏表示，阿茲海默症的特徵是患者大腦積聚澱粉樣蛋白及磷酸tau蛋白，導致大腦認知功能下降，目前無法根治，雖然「柯諾辛鹼-B」能有效治療阿茲海默症，但保護大腦免受血液中潛在有害物質影響的血腦屏障，會影響大腦吸收「柯諾辛鹼-B」。浸大中醫藥學院於2019年與美國芝加哥大學合作開發「Fe65-外泌體」，即由海馬神經元產生，以澱粉樣蛋白前體為標靶的外泌體，再加載「柯諾辛鹼-B」製成新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」。

團隊將新藥「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」注射至患有阿茲海默症的小鼠體内，結果顯示「Fe65-外泌體-柯諾辛鹼-B」可提升小鼠的自噬活動，並穿過血腦屏障，將「柯諾辛鹼-B」傳遞至大腦，從而令累積的澱粉樣蛋白減少3成。李敏表示，由於口服藥容易被消化代謝，若相關藥物能夠成功推出，將會以肌肉注射方式注射到患者體內。

研究結果已刊登於國際學術期刊 《Nature-Signal Transduction and Targeted Therapy》。

相關字詞﹕編輯推介 浸大 阿茲海默症

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