涉Telegram談製炸彈買武器、攻擊公務員　4人認串謀意圖傷人 (14:18)

案情指，Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於2022年2月建立，共有14名成員，包括4名被告。案發其間群組發佈逾2000則訊息，被告陳思諾（案發時36歲、下同）為群組建立人和管理員，他積極帶領討論，指感染新冠肺炎而死的人士遠比「黑警打死」少、揚言要殺死有「奴隸思想」的人包括其家人和公務員、建議攻擊時要「一刀劏頸」等。

被告李浩源（18歲）提出以天拿水、香口膠及玻璃瓶製造土製炸彈、與成員商議策劃「大屠殺」並詢問火藥的型號及攻擊目標。被告黃澦羅（36歲）鼓吹應殺害和「食咗」協助推行防疫措施的公職人員。被告蔡啟棉（19歲）為另一名管理員，他建議使用小型飛斧「遠攻」、討論空投方式展開襲擊、稱欲購買3D打印槍械。

警方5月7日拘捕各人，搜屋時發現黃管有草本大麻和大麻油，其衣櫃有一支已製成的弩、三支短箭。他今另承認管有危險藥物、無牌管有槍械及彈藥罪。黃和蔡另承認串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，案情指兩人同是Signal群組「工程研究所」和Telegram群組「成就實驗所」成員，多番闡明為煽動目的研發武器，目標包括推翻政權和解體中共。