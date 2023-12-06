涉Telegram談製炸彈買武器、攻擊公務員　4人認串謀意圖傷人 (14:18)

4名男子涉在Telegram群組鼓吹使用暴力、使用不同武器及爆炸品和發動「大屠殺」，攻擊公職人員和支持防疫政策的市民，甚至不惜向自己家人下手；警方拘捕各人後另發現部分人於其他社交或通訊平台曾發布煽動言論。4人今（6日）在區院承認串謀有意圖而傷人罪，有被告另承認作出具煽動意圖的作為等罪。被告警誡下不滿政府防疫措施而發文、為吸引女士而製造弩等。案件押後至明年2月2日判刑，4人其間須還押。
案情指，Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於2022年2月建立，共有14名成員，包括4名被告。案發其間群組發佈逾2000則訊息，被告陳思諾（案發時36歲、下同）為群組建立人和管理員，他積極帶領討論，指感染新冠肺炎而死的人士遠比「黑警打死」少、揚言要殺死有「奴隸思想」的人包括其家人和公務員、建議攻擊時要「一刀劏頸」等。
被告李浩源（18歲）提出以天拿水、香口膠及玻璃瓶製造土製炸彈、與成員商議策劃「大屠殺」並詢問火藥的型號及攻擊目標。被告黃澦羅（36歲）鼓吹應殺害和「食咗」協助推行防疫措施的公職人員。被告蔡啟棉（19歲）為另一名管理員，他建議使用小型飛斧「遠攻」、討論空投方式展開襲擊、稱欲購買3D打印槍械。
警方5月7日拘捕各人，搜屋時發現黃管有草本大麻和大麻油，其衣櫃有一支已製成的弩、三支短箭。他今另承認管有危險藥物、無牌管有槍械及彈藥罪。黃和蔡另承認串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，案情指兩人同是Signal群組「工程研究所」和Telegram群組「成就實驗所」成員，多番闡明為煽動目的研發武器，目標包括推翻政權和解體中共。