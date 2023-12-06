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支聯會拒交資料案鄒幸彤等3人上訴　爭議控方隱去重要案情不公平 (14:27)

已解散的支聯會前年拒應警方國安處要求交出資料，時任副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」，受審後罪成，判囚4個半月。3人不服定罪及判刑上訴，高等法院今（6日）開庭審理。上訴方爭議控方原審時基於公眾利益豁免權（PII）隱去重要案情，辯方只能猜測內容，「不可能達致公平審訊」，又質疑案中無證據指證支聯會是外國代理人。聆訊午續。

上訴人鄒幸彤由囚車押送到庭，她身穿米白色外套，笑容燦爛對旁聽席揮手，看來精神不俗但明顯消瘦。3名上訴人由資深大律師戴啟思代表，律政司代表是助理刑事檢控專員張卓勤。

上訴方認為，本案的基礎是支聯會與外國組織有聯繫，但辯方無從得知涉及哪些組織、有甚麼聯繫，無從核對控方證據是否真確，只能「試圖答辯，嘗試猜測內容，這並不公平」。

上訴方續指，國安處索取資料的要求越權、不合法。國安處索取自支聯會「成立以來」的成員資料，惟支聯會在1989年成立，當時未有國安法及實施細則，而且當時的「國家安全」是指英女皇的利益，準則與現在完全不同，由於國安法沒有追溯力，國安處無從透過實施細則追溯至國安法甚至回歸前的資料，否則對上訴人不公。

上訴方重申「刑事審訊的準則一直都是舉證至毫無合理疑點」，警方有責任證明支聯會是外國代理人，與外國組織有實際的連繫，若支聯會無相關聯繫、不認識該外國組織，根本不可能應要求交出與該組織的來往資料。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 支聯會 國安處 港區國安法

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