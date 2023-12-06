支聯會拒交資料案鄒幸彤等3人上訴　爭議控方隱去重要案情不公平 (14:27)

上訴人鄒幸彤由囚車押送到庭，她身穿米白色外套，笑容燦爛對旁聽席揮手，看來精神不俗但明顯消瘦。3名上訴人由資深大律師戴啟思代表，律政司代表是助理刑事檢控專員張卓勤。

上訴方認為，本案的基礎是支聯會與外國組織有聯繫，但辯方無從得知涉及哪些組織、有甚麼聯繫，無從核對控方證據是否真確，只能「試圖答辯，嘗試猜測內容，這並不公平」。

上訴方續指，國安處索取資料的要求越權、不合法。國安處索取自支聯會「成立以來」的成員資料，惟支聯會在1989年成立，當時未有國安法及實施細則，而且當時的「國家安全」是指英女皇的利益，準則與現在完全不同，由於國安法沒有追溯力，國安處無從透過實施細則追溯至國安法甚至回歸前的資料，否則對上訴人不公。

上訴方重申「刑事審訊的準則一直都是舉證至毫無合理疑點」，警方有責任證明支聯會是外國代理人，與外國組織有實際的連繫，若支聯會無相關聯繫、不認識該外國組織，根本不可能應要求交出與該組織的來往資料。