涉襲擊咬甩趙家賢耳朵無業漢　3人不認罪受審　案情指被告非為調停 (13:12)

3名認罪的被告依次是咖啡師張潤鋒(25歲)、侍應容志強(32歲)及文員鄭朗穎(25歲)。3人同承認暴動及有意圖而傷人罪，容另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，張原被控的抗拒警員罪獲不予起訴。法官將3人的求情押後至12月22日。文員高縫(61歲)、學生徐俊傑(20歲)及無業鍾志宏(36歲)則否認暴動及有意圖而傷人罪。

承認案情指，2019年11月3日，大批示威者在太古城中心商場參與「東區集氣人鏈日」。晚上約7時半，陳真在太古城中心西出口，襲擊一對男女及咬傷趙家賢。陳與趙分開後，有逾10人圍毆陳。當時陳已與趙分開及停止施襲，故人群的行為並非為調停，或拉開陳以免趙受傷害。

案中3人被告被片段所拍攝，鄭先向陳投擲垃圾桶。陳倒地後，容用涉案的金屬伸縮棍，打向陳的頭部，又用腳踢他。陳負傷站起後，打算逃跑，人群將陳包圍，其間容再用伸縮棍施襲、張用右手打陳，及鄭將一個交通錐掟向陳。警方到場後，3名被告當場被捕。事後陳被送院治療，他的頭皮、枕部，及右手掌有裂傷，右側其中一條肋骨骨折，入院後嘔吐、四肢抽搐，及失去知覺，需要留院7日。