盧寵茂：截至10月底共92名大灣區醫護抵港　第二批項目將涵蓋眼科等更多醫療領域 (12:47)

盧寵茂指，截至今年10月底，分別有10位醫生、70名護士、7位中醫師及5名放射師，共92名廣東省醫護來港，並在醫管局轄下醫院展開交流，期間除了培訓項目，不少醫護亦參與臨床服務。盧指，廣東省醫護在港的交流時間因應個別專業的交流形式及實際情況作相應安排。以醫生為例，10名首階段交流的醫生來港為期1年，他們均獲香港醫務委員會批准有限度執業註冊。一般而言，有限度註冊的有效期最長為3年，期滿後可申請續期。

至於本地醫護到廣東省公營醫院交流的時間表，盧寵茂就指已安排醫管局放射師於明年第一季到廣東省三甲醫院進行技術交流。他表示，當局亦計劃與內地其他不同地區如北京和上海，探討建立雙向人才交流，包括研究選派本港醫護人員前往內地公立醫療體系交流的可行性，期望相關安排可於明年陸續落實。