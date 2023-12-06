駕挖泥機墮塘亡　六旬漢退休租塘自娛　疑無牌駕挖泥機 (12:05)

據了解，事發現場為私人土地，約5萬平方呎，包括4個魚塘，由死者向朋友以象徵式收費租借，作消閑娛樂之用，包括釣魚、翻新魚塘，又不時宴請朋友。據悉昨日中午，死者邀請地主朋友午膳，朋友因有工作在身未有到，惟至下午4時再致電死者，對方並無接聽，朋友感擔心，遂到現場尋找死者。朋友傍晚6時許到場，發現挖泥機整部向左翻轉跌入魚塘內，亦不見死者，於是報案。

據悉，事發魚塘大約2米深，現場沒有發現打鬥或掙扎痕跡，混凝土及挖泥機僅以一條鐵鏈連繫，相信意外源於死者操控挖泥機搬移混凝土時，挖泥機失去平衡翻側掉進魚塘，死者被困挖泥機內失救。現場沒有留下遺書，死者身上沒有其他可疑傷勢，案件暫時沒有可疑，交由元朗警區雜項調查隊負責調查。

據悉死者已婚，育有一名兒子，一家三口居於大埔屋苑15年。他本身是一間不鏽鋼剪摺工程公司負責人，已退休近15年，現沒有長期病患，能夠自理並自行應付日常生活。