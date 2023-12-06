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2023年12月6日星期三
深水埗茶餐廳爐頭搶火 男職員灼傷手
(10:41)
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凌晨5時許，深水埗欽州街55號地下黃金冰室茶餐廳廚房油煙槽起火，消防接報到場開喉，迅速將火撲熄，一名男職員右手灼傷，需送院治理，消防經調查相信員工開爐炸食物時，爐頭高溫搶火燒著油煙槽。
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