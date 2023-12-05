國泰航空21見習機師畢業 林紹波：35年來培訓逾千機師投身航空業 (22:46)

國泰集團行政總裁林紹波歡迎署理運輸及物流局長廖振新親臨國泰城擔任畢業典禮的主禮嘉賓。民航處飛行標準總監黃景輝機長及理大工程學院院長文效忠亦有出席。

廖振新表示，國泰航空的見習機師培訓計劃成立至今35年來，一直向前邁進，為有志成為機師的本地年青人提供高質素及專業的培訓，培育出眾多本地機師。他非常感謝國泰和理大尋求更多途徑為航空業培育人才的努力，雙方的合作計劃進一步拓展了香港的航空專業培訓。

林紹波表示，國泰航空植根香港，多年來一直培育本地航空專業人才及傑出機師。今年是國泰航空見習機師培訓計劃成立35周年，至今公司已有逾1,000位機師透過此計劃投身航空業。在2023及2024年，國泰將招募超過800名見習機師，人數為歷年之冠，更首次於中國內地招募學員。預計至2024年底，國泰航空機師團隊每兩位機師便有一位畢業於歷屆的見習機師培訓計劃。