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24歲女子光顧「GEEL MEDICAL」注射後感染膿腫分枝桿菌 (21:10)

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，正調查一宗膿腫分枝桿菌的感染個案，涉及一名曾到「GEEL MEDICAL」（Instagram名為稱「geelmedical」）的處所接受注射的24歲女顧客。中心呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL」及接受相關注射或懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。

衞生署指，個案涉及一名24歲女子，她於10月9日光顧「GEEL MEDICAL」，到其位於旺角登打士街56號家樂坊13樓的處所內接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務。根據初步調查，相關注射服務由一名註冊醫生進行。病人接受注射後5日開始於注射位置出現皮疹及膿腫，其後曾數次返回該處所向醫生跟進。由於情況沒有改善，她11月20日向另一位私家醫生求醫。私家醫生為病人抽取臨床樣本作化驗，該樣本昨日（4日）被確定含膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。

衞生防護中心接獲相關個案資料後，到該處所進行調查，包括調查相關注射及感染控制程序、負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品等。事件或因感染控制程序出現問題而引起，並已收集環境及相關用具的樣本進行化驗。

中心呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL」並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心已設立查詢熱線21252372，熱線逢星期一至五由上午9時至下午5時30分運作。

根據初步調查資料，中心暫未發現這宗個案與本港早前涉及19名女子的懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組有流行病學關連。中心正繼續就個案進行相關調查。

相關字詞﹕膿腫分枝桿菌

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