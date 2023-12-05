港生PISA評估閱讀表現首度跌出前十　科學成績有進步 (18:05)

中大教育數據研究中心於去年5月至7月，在全港隨機抽取163所中學及5907名學生，以及他們的校長、教師和家長參與。PISA由經濟合作與發展組織（OECD）策劃，旨在評估15歲學生在數學、科學及閱讀基本能力的表現，數學能力是2022年度PISA的主要研究領域。

研究結果發現，香港學生在最新一輪的評估中，與對一次評估、2018年時相比，科學成績略微上升，從517分提升到520分，而數學成績從551分下降到540分、閱讀下降到從524分降至500分。

PISA亦評估移民學生與本地學生的融合，香港移民學生在所有評估領域中的學術表現與本地學生相若，當中有8%學生是第一代移民。教育平等方面，本港排名全球第二，17%社經地位弱勢的學生在數學成績中排名前四分之一，較OECD的平均水平10%高出7個百分點。