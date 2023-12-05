港生PISA評估閱讀表現首度跌出前十　科學成績有進步 (18:05)

香港中文大學教育數據研究中心今（5日）公布學生能力國際評估計劃（PISA）2022年的香港研究。評估三年一次，結果顯示，閱讀成績則從第4下降至第11，首次跌出首10名，為2000年有評估以來表現最差；數學成績維持第4，科學則從第9上升至第7。中心認為，本港的閱讀表現退步，與過去三年疫情流行期間，學生可能將更多時間分配給科學和數學等易於評估的科目有關，閱讀時間則相應減少。
中大教育數據研究中心於去年5月至7月，在全港隨機抽取163所中學及5907名學生，以及他們的校長、教師和家長參與。PISA由經濟合作與發展組織（OECD）策劃，旨在評估15歲學生在數學、科學及閱讀基本能力的表現，數學能力是2022年度PISA的主要研究領域。
研究結果發現，香港學生在最新一輪的評估中，與對一次評估、2018年時相比，科學成績略微上升，從517分提升到520分，而數學成績從551分下降到540分、閱讀下降到從524分降至500分。
PISA亦評估移民學生與本地學生的融合，香港移民學生在所有評估領域中的學術表現與本地學生相若，當中有8%學生是第一代移民。教育平等方面，本港排名全球第二，17%社經地位弱勢的學生在數學成績中排名前四分之一，較OECD的平均水平10%高出7個百分點。
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