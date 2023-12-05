大埔男教師校內非禮兩女學生被捕 (17:37)

警方表示，9月22日接獲一名學校社工報案，指去年12月至今年5月期間，兩名17歲女學生在大埔一學校懷疑被一名男子多次非禮。經初步調查，案件列非禮，交由大埔警區刑事調查隊第六隊跟進。警方經調查後，9月25日在大埔區以涉嫌「非禮」拘捕一名38歲姓劉本地男子，他已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

據了解，首次事件發生在去年12月30日，當時分別16及17歲的女事主在沒有閉路電視覆蓋的中學教室上輔導課，男教師坐在17歲女事主旁邊，其間女事主感到教師用手撫摸她的大腿。及至今年5月18日，兩人再次上男教師的補習班，兩名女事主相鄰而坐，男教師則坐在兩人對面。上課期間，男教師撫摸兩人大腿，兩人感害怕，並將事件轉達社工，經考慮後決定報案。

教育局表示，有關學校已通報教育局，並已啓動危機處理小組。鑑於事件性質相當嚴重，局方收到學校通報後，已即時嚴厲責成學校法團校董會嚴肅跟進及果斷處理，以及主動約見學校辦學團體了解事件的進展。學校已向家長交代學校處理事件的進度，而教育局正繼續跟進有關事件，若發現有違反教師專業操守的情況，局方定會嚴正追究。局方表示，由於警方正調查相關個案，任何人不宜評論，更不宜公開細節或作出揣測，以免影響有關部門的調查工作及個案處理的公平性。

就被捕男子的教師註冊會否受影響，局方指，會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。即使涉事教師最終可能因為種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，教育局亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。