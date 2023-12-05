無業男涉保釋金騙案認詐騙洗黑錢　稱負責交收每次事成收2000至3000元 (17:21)

案情指，林姓女事主於2022年11月9日收到一名男子來電，對方稱「阿媽，出咗事」、「同女仔傾偈，打架打到電話都爛晒」、「去咗差館，要錢」，林以為是其兒子，遂提取3.05萬元現金，用報紙包起和用白鞋帶綁好。林上的士後按指示往聖瑪加利男女英文中小學外，被告陳皓傑自稱是「李先生」，林把錢交給他。翌日林致電兒媳婦詢問情况，林得知兒子無事後報警。

第二宗事件與前述事件相距約半小時，一名男子聲稱是王姓事主的孻仔「細B」，說因交通意外和打架被帶往警署，叫王將家中全家錢拿給他。王拿了6.56萬元，其間王的女兒到母親住所探望，王稱正與細B談話。王按指示乘的士往華英街，並在上的士後致電細B，對方稱沒有聯絡王，並報警處理。

隨後被告現身，再自稱李先生，王感到可疑但被告繼續說「快啲畀錢我，好趕時間，如果唔係辦唔到事」及「快啲攞出嚟，時間就到」。王擔心兒子出事遂把錢交給被告，警方未幾到場拘捕被告。