聯合醫院塌手術燈事故　醫管局要求承辦商道歉賠償及續取消投標資格 (16:49)

醫管局指，相關處分是基於合理、嚴謹和審慎的考慮，同時亦向所有承辦商發出明確信息，當局絕不容忍不合格的服務質素，有關暫停投標資格的規管行動亦適用於未來的招標項目。另外，醫管局將修訂現有的投標制度，引入新的評分準則，倘承辦商過往表現紀錄欠佳，將影響其投標的評分及結果。

醫管局表示，事故發生後已即時採取不同措施，包括安排保養承辦商全面檢查各公立醫院使用的同型號手術燈及更換手術燈的螺絲，並邀請機電工程署及委托獨立工程專家調查事故成因。當局亦即時加強天花懸吊醫療儀器的安全及維修保養，例如於投標合約中更清晰列明承辦商的責任及要求、要求承辦商加密檢查及更換醫療儀器部件，以及必須按規定嚴格執行各項檢查及保養程序等。

至於「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」早前的建議，醫管局表示正加強對承辦商的監督，包括派遣醫學工程人員駐場監督承辦商維修保養高風險級別醫療儀器的工作。轄下各醫院亦已成立醫院安全委員會，定期審視醫院設施及設備的安全性，及早採取預防措施。同時，醫管局總辦事處已成立醫管局安全委員會，就醫院設施及設備的安全和風險管理制定政策及指引。