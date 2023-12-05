14人扮移居內地提早領取強積金被捕 (16:42)

商業罪案調查科跟進調查後，昨（4日）於全港拘捕10男4女，年齡介乎26至53歲，涉嫌向強積金受託人公司提交虛假文件，包括「港澳居民居住證」及於民政事務處作出的聲明，訛稱永久離開香港並前往內地定居，以提早提取強積金供款。警方調查發現，部分被捕人沒有於聲明日期後離港，部分人甚至從無離港。

部分被捕人聲稱，曾收到自稱為「中介」或「經紀」的陌生來電，對方聲稱可以幫他們提早領取強積金，事主只要交出個人資料，以及於成功取款後提交3至4成供款作為佣金。根據初步調查，這些中介聲稱其提早領取強積金服務是合法的，相信有被捕人因一時財困而相信對方説法。警方初步懷疑該些中介身份亦屬虛假，有被捕人無法説出涉案中介所屬的公司，估計並非業內人士，懷疑為騙徒，警方會繼續調查，不排除有更多人被捕。

14名被捕人都是強積金供款人，有6人已被落案起訴，案件將於明年1月在裁判法院提堂；另外8人已獲准保釋候查。最高金額一宗申請涉及超過30萬元。