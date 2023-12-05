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涉灣仔反修例衝突被控暴動　4人罪成4人罪脫 (16:36)

2019年11月2日全港多處有示威活動，其後演變成警民衝突，其中8名男女涉在灣仔莊士敦道與分域街參與暴動，全部人否認暴動罪，其中7人審訊中自辯。區院法官今（5日）裁定其中4人罪成，指有被告管有多種物品，猶如物資「補給站」和「供應站」，聲稱用於參與其他合法集會的說法「掩耳盜鈴」、「自欺欺人」，又指有人事後更欲潛逃離港，意圖昭然若揭，他們還押至下周二判刑；餘下4人罪脫，法官未能排除他們是無辜過路人。

馬志健供稱當日駕車至港島購買女兒生日禮物，打算其後前往友人家燒烤，並將車停泊在聖佛蘭士街。法官李俊文指被告一對子女下午時分已到達友人家，私家車以被告名字登記，他把車泊在暴動現場，參加暴動後再前往聚會的可能性不高。被告陳善衡稱她為灣仔當區居民，行完山後打算與友人在春園街買外賣回家。法官指被告能提供行蹤證明，其說法有可能屬實。

被告陳梓欣和劉素婷均當日打算參與在中環的合法摺紙鶴活動，控方質疑陳其後與妹妹失散卻不見慌亂，反而繼續往示威方向前進。法官認為每個人應對的反應不一，而陳被搜出一疊紙，與前述活動的原材料相符，未能排除二人無辜路過，不知暴動發生。

餘下暴動罪成的被告，林梓橋無自辯，法官指她管有的物品數量和種類最多，包括3個防毒面具、16個過濾器、4個護目鏡等，角色猶如物資補給站和供應站。她獲准保釋後企圖登上一架專為運載寵物而設的私人包機離港，卻無帶寵物上機和購買回程機票，逃避審訊的意圖昭然若揭。至於被告盧虹羽、謝翠兒及王永森，法官指3人全黑裝束與暴徒吻合，辯解不合理亦非巧合，盧和王更管有索帶。

法官裁定4人罪脫 ，4人暴動罪成，盧和王另管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成；林另作出一項或一連串意圖妨礙司法公正的行為罪成。陳善衡、林梓橋、盧虹羽、劉素婷及謝翠兒另涉的蒙面罪，法官同意健康理由或害怕催淚煙刺激等可為合理辯解，故此罪均裁罪脫。林早前已承認無牌管有無線電通訊器具罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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