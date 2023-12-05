港珠澳大橋工程測試造假案　前土拓署長稱事發後約一年得悉　揭400項偽造測試 (16:13)

港珠澳大橋石屎磚壓力測試結果2017年被揭偽造，土拓署外判商嘉科工程顧問有限公司兩名時任總監涉向署方隱瞞職員偽造測試。兩人被控串謀欺詐的案件，今日（5日）於區院續審。前土力工程處副處長鍾偉強供稱，土拓署直至廉署通知後，才得悉嘉科隱瞞有職員偽造測試一事。署方於一個月之內檢視逾十萬個數據，發現涉偽造的測試多達400項，其中300多項是關於港珠澳大橋工程，餘下即涉港珠澳人工島及屯赤隧道等工程。
被告為梁永強（現年66歲）與Leslie Harry Swann（現年71歲）。兩人被指於2016年7月至2017年3月間，藉隱瞞偽造測試以欺詐土拓署職員。土拓署2017年5月才從廉署得知嘉科隱瞞有職員偽造測試一事。
控方證人鍾偉強供稱，偽造測試一事被揭後，引起當局擔心用於興建項目的石屎磚強度是否合乎要求，關乎公眾安全利益。因此，土拓署當時需要找出偽造測試的數目、所涉石屎磚是用於大橋項目哪個位置，從而通知路政署補救。
鍾續指，小蠔灣實驗室內壓縮機每次石屎磚壓力測試後都會保留數據。署方根據壓縮機內的數據，與署方向路政署提交的測試報告內的資料逐一對比，若兩者有出入便反映該測試疑偽造。鍾形容，「好花時間、人力，一個月內睇十萬個數據，先搵到出嚟」，發現涉偽造的測試多達400項，其中300多項是關於港珠澳大橋工程，餘下即涉港珠澳人工島及屯赤隧道等工程。
嘉科2017年6月15日去信土拓署，表示他們有責任更新調查結果，希望有機會提出事實案情。同年7月，鍾代表當局回信嘉科，指由於嘉科未能於去年10月報告中透露全部事實，當局將禁止嘉科參與所有政府工程投標，為期12個月。