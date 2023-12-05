港珠澳大橋工程測試造假案　前土拓署長稱事發後約一年得悉　揭400項偽造測試 (16:13)

被告為梁永強（現年66歲）與Leslie Harry Swann（現年71歲）。兩人被指於2016年7月至2017年3月間，藉隱瞞偽造測試以欺詐土拓署職員。土拓署2017年5月才從廉署得知嘉科隱瞞有職員偽造測試一事。

控方證人鍾偉強供稱，偽造測試一事被揭後，引起當局擔心用於興建項目的石屎磚強度是否合乎要求，關乎公眾安全利益。因此，土拓署當時需要找出偽造測試的數目、所涉石屎磚是用於大橋項目哪個位置，從而通知路政署補救。

鍾續指，小蠔灣實驗室內壓縮機每次石屎磚壓力測試後都會保留數據。署方根據壓縮機內的數據，與署方向路政署提交的測試報告內的資料逐一對比，若兩者有出入便反映該測試疑偽造。鍾形容，「好花時間、人力，一個月內睇十萬個數據，先搵到出嚟」，發現涉偽造的測試多達400項，其中300多項是關於港珠澳大橋工程，餘下即涉港珠澳人工島及屯赤隧道等工程。

嘉科2017年6月15日去信土拓署，表示他們有責任更新調查結果，希望有機會提出事實案情。同年7月，鍾代表當局回信嘉科，指由於嘉科未能於去年10月報告中透露全部事實，當局將禁止嘉科參與所有政府工程投標，為期12個月。