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安達臣道公屋採組裝合成、建築機械人　料明年第四季竣工 (14:14)

位於安達臣道石礦場的R2-7號公屋地盤，是房委會首個於地盤進行組裝合成建築法（MiC）的項目，將提供420個資助出售房屋單位，每個單位面積約22至33平方公尺不等，預計明年第4季完工及入伙。

「安達臣道石礦場R2-6及R2-7號地盤公營房屋發展計劃」為房委會其中一個「組裝合成」建築法先導計劃，其中17層高的R2-7號地盤將由1201個「組裝合成」組件組成，每層提供26至28個單位。首個組件今年7月到達並完成安裝，目前正組裝第5層，已安裝逾280件組件。

房屋署高級建築師羅匡仲表示，由於地盤平坦但不寬闊，鄰近亦沒有空地可以提供物流和臨時儲存組裝件的地方，故採用了「即到即裝」策略，以應對大量組件交付、運輸、現場安裝等安排，即所有設備均於運抵工地吊裝前，在廠房預先完成裝嵌，再成為「組裝合成」組件。

房委會自2020年3月起，已在評審新建築合約的標書時加入有關使用建築機械人技術的新規定，以應對技術性工人老齡化及短缺問題，至今已有近40個項目的承建商已開始或將陸續使用建築機械人，其中安達臣道石礦場R2-7號地盤正使用物料運輸車及外骨骼等。

房屋局長何永賢今（5日）到場參觀地盤時指，建造業面對人手老化及工地安全等挑戰，認為組裝合成建築法可提升工地安全及有助行業轉型。

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