政府研物理治療免轉介　擬允一年內曾受醫生診斷者接受治療 (13:13)

文件顯示，物理治療和職業治療在公營界別已有既定運作模式，受聘治療師須按其安排履行職責，不能因應病人主動要求免轉介提供服務。

至於中醫轉介放射診斷及醫務化驗，文件顯示政府建議首階段於2025年分階段落成的中醫院內容許放射技師及醫務化驗師接受在該院工作的中醫轉介，為病人提供放射診斷及化驗，第二階段則待香港中醫藥管理委員會完成討論後，進一步容許放射技師及醫務化驗師接受中醫轉介，有關範圍可因應討論進展分階段落實。

《2023年施政報告》提出探討新途徑引入非本地培訓輔助醫療專業人員於醫管局及衛生署工作，文件顯示持有非本地資格的輔助醫療人員來港執業人數多年來維持極低水平，其中在過去5年，每年僅少於10名非本地培訓放射技師取得本地註冊資格來港執業，佔該年新增註冊人數3至9%不等；相反醫管局物理治療師、職業治療師及視光師等流失率惡化。當局將充分諮詢業界意見。

另外，當局提出將「輔助醫療業」一詞正名為「專職醫療業」，以反映時代發展。