愉園前班主陳志實認欠薪罰社服令　求情稱曾注資球會300多萬 (12:12)

被告為陳志實（現52歲）及愉園足球俱樂部有限公司。辯方今求情稱，陳的社服令報告內容正面，他初中時期已是球迷，見證愉園於八十年代取得頂級聯賽冠軍的輝煌時刻，他注資心儀球隊只想為本地球壇出力。

在暫委裁判官張浚軒提問下，辯方呈上匯款單，顯示陳志實多次向涉案僱員支付欠薪，至今年9月繳清款項。辯方亦呈上2019年的財政報告，指愉園足球俱樂部曾獲陳注資300多萬元，不過後來陷入財困。辯方透露，愉園足球俱樂部現時沒有收入，將面對清盤聆訊。

裁判官判刑稱，無證據顯示陳志實欠薪涉及謀取私利或中飽私囊，陳的確為球壇訓練不少年輕球員，「從（足總會長）貝鈞奇的求情信可見一斑」。裁判官考慮陳有悔意，判處最高的240小時社服令，以反映罪行嚴重性。至於愉園足球俱樂部，裁判官接納該公司案發時面臨財困，亦受新冠疫情影響營運，共罰款14.7萬元。