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愉園前班主陳志實認欠薪罰社服令　求情稱曾注資球會300多萬 (12:12)

本地老牌球會愉園前班主陳志實涉拖欠10名球員及職員薪金，早前聯同愉園足球俱樂部承認「沒有在到期日內支付工資」、「沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」共30項傳票控罪，今（5日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官表示，涉案欠薪情况比案例嚴重，但接納陳志實對本地足球事業有貢獻，犯案並非為謀取私利，判陳志實履行240小時社會服務令，愉園足球俱樂部則罰款14.7萬元。

被告為陳志實（現52歲）及愉園足球俱樂部有限公司。辯方今求情稱，陳的社服令報告內容正面，他初中時期已是球迷，見證愉園於八十年代取得頂級聯賽冠軍的輝煌時刻，他注資心儀球隊只想為本地球壇出力。

在暫委裁判官張浚軒提問下，辯方呈上匯款單，顯示陳志實多次向涉案僱員支付欠薪，至今年9月繳清款項。辯方亦呈上2019年的財政報告，指愉園足球俱樂部曾獲陳注資300多萬元，不過後來陷入財困。辯方透露，愉園足球俱樂部現時沒有收入，將面對清盤聆訊。

裁判官判刑稱，無證據顯示陳志實欠薪涉及謀取私利或中飽私囊，陳的確為球壇訓練不少年輕球員，「從（足總會長）貝鈞奇的求情信可見一斑」。裁判官考慮陳有悔意，判處最高的240小時社服令，以反映罪行嚴重性。至於愉園足球俱樂部，裁判官接納該公司案發時面臨財困，亦受新冠疫情影響營運，共罰款14.7萬元。

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