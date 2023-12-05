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文化書載名畫《維納斯》禁入收押所　鄒家成覆核懲教決定指不符《基本法》 (11:31)

涉民主派初選案、現還押荔枝角收押所的鄒家成，早前被懲教署以「裸露」為由，禁止收取一本含有名畫《維納斯的誕生》的書籍。他昨（4日）入稟高等法院申請司法覆核，指懲教署的決定不合法、不合憲和不合理，侵害他受《基本法》保障的表達自由，要求法庭推翻署方的決定，以及批准他收取上述書籍。

司法覆核入稟人為鄒家成，建議答辯方是懲教署長。入稟狀指出，鄒家成的友人尤弘剛在今年9月3日申請引入書籍《教養：關於歷史、文學、藝術、音樂、哲學與世界風俗文化，你必須知道的事》（下稱《教養》），獲懲教署批准。兩天後，鄒向懲教人員查詢時，對方稱書籍含有「淫褻內容」，他不會收到書籍。鄒感驚訝，因為他先前被退回《二十道陰影下的自由》、《最壞的時代最好的時代》等書籍時，懲教人員會與他會面解釋原因。

9月16日，尤再探望鄒時，懲教署退回《教養》，尤發現書中印有名畫《維納斯的誕生》一頁夾附「裸露！退！」的便條紙。鄒兩度向懲教人員口頭投訴，及向申訴專員公署投訴，又去信立法會議員管浩鳴和狄志遠投訴，管後來與鄒會面。

入稟方質疑懲教署未有合法行使《監獄條例》賦予它決定在囚者可否收取書籍的權力，而《教養》探討歷史和哲學，推動讀者的個人成長，應符合懲教署鼓勵更生的目的，不可能含有上述受禁內容。

入稟狀續指，署方的決定不符比例地限制《基本法》下的表達自由，亦沒有嘗試撕去畫作後批准引入書籍，退回整本書的決定是不合比例，侵害鄒收取外來資訊的權力，故要求法庭推翻署方的決定。

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