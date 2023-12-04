涉於郊野公園非法放煙花　警拘一對男女 (19:04)

警方強調，燃放煙花爆竹不但觸犯法例，更會危害人身及財物安全，呼籲市民切勿以身試法。根據《危險品條例》，任何人如非法製造、貯存、運送或使用任何危險品包括煙花爆竹，一經定罪，可被罰款2.5萬元及判監6個月。

漁護署重申，根據《郊野公園及特別地區規例》，只可在郊野公園範圍內指定露營地點或指定燒烤地點生火或用火，任何人在郊野公園內非指定地點生火及用火，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5000元及監禁一年。漁護署呼籲市民切勿在郊野公園違例生火，以免破壞自然環境，以及對自身和其他郊遊人士造成危險。

上月23日，環保團體「綠惜地球」於facebook上載一段市民提供的片段，片中遠處有手持煙花拍攝婚紗相，火花隨風飄揚，漁護署其後已在事發地點張貼警告，提醒有關郊野公園生火的管制。