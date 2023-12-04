入境主任涉「秘撈」及串謀3人詐騙保險佣金　均准保釋候訊 (18:51)

4名被告依次為報稱教師的游昇浩（29歲）、同報稱保險經紀的鄧梓洛（37歲）、鄧善堯（32歲，女）、梁智廣（36歲），各准以5000元保釋外出，其間不可直接或間接接觸控方證人。

一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，控告首被告游昇浩，指游於2020年9月身為入境事務處入境事務主任，意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用一封便箋同4封為附件的夾附信件，內容指他於2018年9月已向大都會大壽保險辭去保險代理人，並沒有以保險代理人身分從事外間工作及收取佣金，又稱於2020年9月不知自己是持牌保險代理人；該等內容屬虛假、錯誤或欠妥的陳述。

兩項串謀詐騙罪控告其餘三名被告，指他們於2018年8月至2020年3月，一同串謀大都會人壽保險，即不誠實和虛假地表示游昇浩是合共6份投保申請的經手代理之一，從而誘使保險公司承保並發出保單，並向他們支付佣金或其他相關款項。