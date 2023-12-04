兩工程公司高層涉港珠澳橋造假案　前官員指以金屬代石屎磚壓測影響嚴重 (18:12)

被告為梁永強（現年66歲）與Leslie Harry Swann（現年71歲）。梁為嘉科時任營運總監，負責公司在香港的一切工程項目；Swann為嘉科時任部門總監，案發時負責涉案的小蠔灣實驗室項目。

控方開案陳辭指，2012年土拓署因應港珠澳大橋項目，成立小蠔灣實驗室以測試供大橋使用的建築物料是否合規，並將實驗室的管理及經營外判予工程顧問公司，最終由嘉科投標取得管理實驗室的合約。

2016年7月26日，土拓署發現兩名實驗室職員就混凝土測試所用時間造假，翌日土拓署要求嘉科展開內部調查，兩名被告負責調查及撰寫調查報告。就在測試時間造假被揭發的第二天，涉事的實驗室職員向嘉科披露，除了時間造假以外，另有實驗室職員使用金屬材料代替混凝土磚塊做實驗。同日Swann得知事件。

同年7月及8月間，嘉科針對調查實驗室職員，共11名職員將兩項造假事件和盤托出。惟兩被告故意隱瞞材料造假測試，在事後的調查報告及與土拓署的會議，乃至2016年12月與2017年3月兩次提交的質素評核報告中，均沒有提及材料造假測試。