兩工程公司高層涉港珠澳橋造假案　前官員指以金屬代石屎磚壓測影響嚴重 (18:12)

港珠澳大橋石屎磚壓力測試結果2017年被揭偽造，土拓署外判商嘉科工程顧問有限公司兩名時任總監涉向署方隱瞞職員偽造測試，令土拓署接納嘉科的質素評核報告，並向嘉科支付逾190萬元作為酬金餘款。兩人否認2項串謀欺詐罪，今日（4日）於區域法院受審。前土力工程處副處長鍾偉強供稱，嘉科職員使用金屬材料代替石屎磚接受壓力測試，引致嚴重影響，因為測試結果一定顯示為通過，令當局無從得知用於建築大橋的石屎磚是否符合要求。
被告為梁永強（現年66歲）與Leslie Harry Swann（現年71歲）。梁為嘉科時任營運總監，負責公司在香港的一切工程項目；Swann為嘉科時任部門總監，案發時負責涉案的小蠔灣實驗室項目。
控方開案陳辭指，2012年土拓署因應港珠澳大橋項目，成立小蠔灣實驗室以測試供大橋使用的建築物料是否合規，並將實驗室的管理及經營外判予工程顧問公司，最終由嘉科投標取得管理實驗室的合約。
2016年7月26日，土拓署發現兩名實驗室職員就混凝土測試所用時間造假，翌日土拓署要求嘉科展開內部調查，兩名被告負責調查及撰寫調查報告。就在測試時間造假被揭發的第二天，涉事的實驗室職員向嘉科披露，除了時間造假以外，另有實驗室職員使用金屬材料代替混凝土磚塊做實驗。同日Swann得知事件。
同年7月及8月間，嘉科針對調查實驗室職員，共11名職員將兩項造假事件和盤托出。惟兩被告故意隱瞞材料造假測試，在事後的調查報告及與土拓署的會議，乃至2016年12月與2017年3月兩次提交的質素評核報告中，均沒有提及材料造假測試。