袁國勇、何大一、鍾南山組「大流行病研究聯盟」　冀加強交流免日後爆疫要封城 (16:44)

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等多名來自本港、內地、美國、新加坡及澳洲的專家聯手成立「大流行病研究聯盟」，包括美國哥倫比亞大學著名病毒學家何大一及廣州國家實驗室教授鍾南山，推動呼吸道病毒人畜傳播研究協助，目標下次疫情大流行可將封城機會減到最低，亦毋須關閉學校、工作場所及交通系統，並能防止醫療服務癱瘓，維持正常生活。袁國勇說，引起下次疫情爆發的病毒很大機會來自動物，須加強相關檢測，達致提早預警。
聯盟將分享新發傳染病源頭的信息，並交流研究材料和試劑資訊，以及共同申請研究資助，以開展共同研究，另會定期舉行網上會議及實體研討會。聯盟目標包括運用快速分子測試，及時作出早期預警、適當反應和控制措施，並運用中和抗體等在最短時間內生產特定疫苗，供全球使用。
袁國勇今日於備忘錄簽署儀式上表示，學術界非正式資訊互通渠道，較官方渠道更有效率。他稱大部分新發傳染病源頭為野生動物，聯盟將首要研究變種風險較大的流感及冠狀病毒，副黏液病毒等亦是方向，並將利用蝙蝠及人類的類器官（organoid）測試有哪些病毒有動物傳人的風險，再研製快速多重分子檢測，建議在邊境及醫療場所進行監測，及早偵測新發傳染病及評估爆發風險。
被問中美關係會否窒礙跨國研究，何大一回應稱，在美國進行與中國有關的事務（anything that has to do with China）均須接受檢查及審查，有時亦需取得批准，或影響科研進程。他稱樂見中美關係近期轉佳，又反問有何比疫情和藥物研究更值得跨國合作，如同全球暖化議題，認為民間有責任領導。他相信當機構間關係進步，國際關係亦可改善。
清華大學醫學院教授張林琦說，醫療健康研究必須合作，如不合作是無法擊敗疫情，期望聯盟可作為榜樣，讓世界明白有關方面必須共同合作。