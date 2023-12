袁國勇、何大一、鍾南山組「大流行病研究聯盟」　冀加強交流免日後爆疫要封城 (16:44)

聯盟將分享新發傳染病源頭的信息,並交流研究材料和試劑資訊,以及共同申請研究資助,以開展共同研究,另會定期舉行網上會議及實體研討會。聯盟目標包括運用快速分子測試,及時作出早期預警、適當反應和控制措施,並運用中和抗體等在最短時間內生產特定疫苗,供全球使用。

袁國勇今日於備忘錄簽署儀式上表示,學術界非正式資訊互通渠道,較官方渠道更有效率。他稱大部分新發傳染病源頭為野生動物,聯盟將首要研究變種風險較大的流感及冠狀病毒,副黏液病毒等亦是方向,並將利用蝙蝠及人類的類器官(organoid)測試有哪些病毒有動物傳人的風險,再研製快速多重分子檢測,建議在邊境及醫療場所進行監測,及早偵測新發傳染病及評估爆發風險。

被問中美關係會否窒礙跨國研究,何大一回應稱,在美國進行與中國有關的事務(anything that has to do with China)均須接受檢查及審查,有時亦需取得批准,或影響科研進程。他稱樂見中美關係近期轉佳,又反問有何比疫情和藥物研究更值得跨國合作,如同全球暖化議題,認為民間有責任領導。他相信當機構間關係進步,國際關係亦可改善。

清華大學醫學院教授張林琦說,醫療健康研究必須合作,如不合作是無法擊敗疫情,期望聯盟可作為榜樣,讓世界明白有關方面必須共同合作。