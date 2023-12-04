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兩岸四地愛滋病論壇本港舉辦壇　梁智鴻：歧視成抗愛滋「最大阻礙」 (15:41)

2023第七屆京港澳台四地愛滋病論壇今明兩日在港舉行，以「終結歧視，就在今天」為主題，上午舉行開幕儀式。香港愛滋病基金會主席梁智鴻說，歧視是對抗愛滋病的「最大阻礙」，指有病人因懼怕歧視而不敢尋求治療，希望透過論壇減少愛滋病污名化，強調「愛滋病不僅是醫學問題，更是一個社會問題」。

梁續稱，隨著雞尾酒療法的出現，愛滋病得到一定控制，因此不少政府在消滅愛滋病有所鬆懈，強調現時全球感染愛滋病毒人數及死亡人數仍相當高。他相信到2030年時，本港可達到消除愛滋病對公共衛生的威脅，未來7年需完成許多工作，包括在疫苗、治療方法上取得科學突破。

世衛前總幹事陳馮富珍亦出席開幕式，她認為應動員全社區消除愛滋病污名化，亦強調世界貧富懸殊導致的公共衛生差距對管理愛滋病的影響，尤其是在非洲地區，呼籲國際合作。

愛滋病雞尾酒療法發明者、Aaron Diamond愛滋病研究中心主任何大一提及，現時對抗愛滋病仍面臨許多挑戰，包括仍無可徹底治療的藥物及疫苗；疫情期間，愛滋病預防及治療面臨許多困難，提醒大型傳染病可能再次出現，應做更多準備。

聯合國愛滋病規劃署駐華辦事處主任莫易睿則表示，後疫情時期愛滋病議題需得到更多關注，指人們的注意力因大流行聚焦於新冠病毒，或一定程度上忽略其他傳染病毒。

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