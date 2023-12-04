兩岸四地愛滋病論壇本港舉辦壇　梁智鴻：歧視成抗愛滋「最大阻礙」 (15:41)

梁續稱，隨著雞尾酒療法的出現，愛滋病得到一定控制，因此不少政府在消滅愛滋病有所鬆懈，強調現時全球感染愛滋病毒人數及死亡人數仍相當高。他相信到2030年時，本港可達到消除愛滋病對公共衛生的威脅，未來7年需完成許多工作，包括在疫苗、治療方法上取得科學突破。

世衛前總幹事陳馮富珍亦出席開幕式，她認為應動員全社區消除愛滋病污名化，亦強調世界貧富懸殊導致的公共衛生差距對管理愛滋病的影響，尤其是在非洲地區，呼籲國際合作。

愛滋病雞尾酒療法發明者、Aaron Diamond愛滋病研究中心主任何大一提及，現時對抗愛滋病仍面臨許多挑戰，包括仍無可徹底治療的藥物及疫苗；疫情期間，愛滋病預防及治療面臨許多困難，提醒大型傳染病可能再次出現，應做更多準備。

聯合國愛滋病規劃署駐華辦事處主任莫易睿則表示，後疫情時期愛滋病議題需得到更多關注，指人們的注意力因大流行聚焦於新冠病毒，或一定程度上忽略其他傳染病毒。