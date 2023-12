初選案｜辯方：顛覆政權控罪元素應包武力脅迫　官關注國安法能否按普通法原則理解 (14:38)

「35+」初選案16人否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪,控辯雙方今(4日)繼續結案陳辭。辯方主張,根據普通法之下的法律原則,顛覆政權罪的控罪元素應該包括武力脅迫,定義不可以太闊。法官陳慶偉關注,國安法由內地草擬(drafted up in the North),為何辯方認為普通法原則適用於本案。法官李運騰則質疑,辯方解讀顛覆政權罪須有武力元素,或意味國安法條文有漏洞。