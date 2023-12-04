明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜辯方：顛覆政權控罪元素應包武力脅迫　官關注國安法能否按普通法原則理解 (14:38)

「35+」初選案16人否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，控辯雙方今（4日）繼續結案陳辭。辯方主張，根據普通法之下的法律原則，顛覆政權罪的控罪元素應該包括武力脅迫，定義不可以太闊。法官陳慶偉關注，國安法由內地草擬（drafted up in the North），為何辯方認為普通法原則適用於本案。法官李運騰則質疑，辯方解讀顛覆政權罪須有武力元素，或意味國安法條文有漏洞。

辯方大律師關文渭今日代表12名被告，進行法律議題的陳辭。關表示，人大常委會將顛覆政權罪分為三個類別，即採用武力、威脅使用武力和「其他非法手段」；根據「同類規則」（ejusdem generis）的法律原則，其他非法手段必然有武力脅迫或強迫的含意，否則人大常委會不會加入此字眼。關又指，其他非法手段是否僅限於刑事罪行並不重要，假設有立法會議員提出「將台灣分裂出中國」的動議，此舉可能違反國安法，但手段本身沒有違法。

法官李運騰追問，如果有人具意圖顛覆政權，利用電腦病毒攻擊政府系統，過程中無採取武力，是否變相沒有違法。法官陳慶偉舉例指，假設有人打開新冠病毒或炭疽病毒的瓶子，趁機展開化學戰爭，有否違反顛覆政權罪。關文渭稱，上述例子可能構成恐怖活動罪，但不屬顛覆政權。

李官質疑，關的說法意味國安法第22條有漏洞（lacuna）。法官陳慶偉則指，「同類規則」為普通法之下的詮釋原則，惟國安法由內地草擬，為何辯方認為此原則適用於本案。關引述「呂世瑜案」的判辭表示，國安法須與本港法律並行（work in tandem），但人大常委訂立國安法時發表的講話，沒有明言顛覆政權的手段，無助法庭解讀控罪範圍。

關文渭提到，國安法恐怖活動罪列出五個類別，在「同類規則」原則下均是危害財產和人命的行為。法官陳慶偉問到，關是否主張本案被告或涉干犯恐怖活動罪。關表示同意，但重申顛覆政權罪的範圍不應該太闊，否則非常危險。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 初選

上 / 下一篇新聞