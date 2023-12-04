初選案｜辯方：顛覆政權控罪元素應包武力脅迫　官關注國安法能否按普通法原則理解 (14:38)

辯方大律師關文渭今日代表12名被告，進行法律議題的陳辭。關表示，人大常委會將顛覆政權罪分為三個類別，即採用武力、威脅使用武力和「其他非法手段」；根據「同類規則」（ejusdem generis）的法律原則，其他非法手段必然有武力脅迫或強迫的含意，否則人大常委會不會加入此字眼。關又指，其他非法手段是否僅限於刑事罪行並不重要，假設有立法會議員提出「將台灣分裂出中國」的動議，此舉可能違反國安法，但手段本身沒有違法。

法官李運騰追問，如果有人具意圖顛覆政權，利用電腦病毒攻擊政府系統，過程中無採取武力，是否變相沒有違法。法官陳慶偉舉例指，假設有人打開新冠病毒或炭疽病毒的瓶子，趁機展開化學戰爭，有否違反顛覆政權罪。關文渭稱，上述例子可能構成恐怖活動罪，但不屬顛覆政權。

李官質疑，關的說法意味國安法第22條有漏洞（lacuna）。法官陳慶偉則指，「同類規則」為普通法之下的詮釋原則，惟國安法由內地草擬，為何辯方認為此原則適用於本案。關引述「呂世瑜案」的判辭表示，國安法須與本港法律並行（work in tandem），但人大常委訂立國安法時發表的講話，沒有明言顛覆政權的手段，無助法庭解讀控罪範圍。

關文渭提到，國安法恐怖活動罪列出五個類別，在「同類規則」原則下均是危害財產和人命的行為。法官陳慶偉問到，關是否主張本案被告或涉干犯恐怖活動罪。關表示同意，但重申顛覆政權罪的範圍不應該太闊，否則非常危險。