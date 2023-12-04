涉「童樂居」虐兒案正服刑　27歲女再認一項虐兒罪 (12:05)

被告馮凱琍（現27歲）承認一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，即於2021年12月21日，在旺角童樂居虐待1歲男童G。另兩項涉及虐待1歲男童R的控罪獲存檔法庭。

被告正就早前在裁判法院承認的9罪服刑，辯方表示她尚有3個星期便刑滿出獄，故申請提早答辯，以免刑滿後再判刑，刑期無法同期執行。辯方續求情指，被告明白案發時採取極不恰當的方式處理幼兒的行為問題，犯案是「咎由自取」，被告深感悔意，故在第一時間認罪；案發時正值疫情，童樂居人手不足，工作壓力引致案件，可幸無證據顯示男童受傷。

被告承認的案情指，被告在2017年完成教育大學的幼兒教育高級文憑，註冊成為幼兒工作員，在2020年6月入職童樂居任幼兒工作員。2021年12月21日約八時半，閉路電視拍攝到男童G與另外11名兒童在睡房的嬰兒床上，被告與另一同案被告莊嘉宜走向G，被告捉住G的雙手大力向下按壓，莊則捉住其雙腳大力往其頭部方向按壓，歷時至少7秒。約4分鐘後，兩人再次作出相同行為。

法官王詩麗在庭上看畢片段後，表示第二次的襲擊歷時約26至30秒，她又詢問案發前發生何事，辯方表示當時男童在床上郁動，腳伸出床的範圍。