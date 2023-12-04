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葉柏強指感染肺炎支原體後嚴重個案增加　留醫人數、抗藥性俱增 (10:51)

本港踏入撤銷「口罩令」後首個冬季，現時流感陽性比率稍高於3%，肺炎支原體個案亦有上升。港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強稱，新冠疫情前，肺炎支原體是本港社區最常見的病毒，即使有爆發，普遍病情不嚴重，但近日發現嚴重個案增加，病毒抗藥性亦正增加。他又說，天氣開始轉冷，留意到過濾性病毒感染的個案宗數正上升，混合感染情况越趨明顯，呼籲市民，特別是長者、長期病患及小童要接種新冠及流感疫苗，同時注意個人衛生。

葉柏強今早於港台《千禧年代》中表示，近9成感染肺炎支原體的個案會出現上呼吸道不適，包括發高燒、咳嗽、嚴重喉嚨痛，與其他上呼吸道病徵類近；約5%至10%為嚴重個案，會出現下呼吸道併發症，如肺炎、肺積水，甚至影響腎臟。他說，近月肺炎支原體個案急升，由今年1至7月每月維持在數宗至10多宗水平，自8月起開始增加，9月起則每月逾百宗個案，部分個案同時感染其他病毒，提到如長者、長期病患及幼童同時感染肺炎支原體及其他過濾性病毒，病情會有惡化。

他說，過去數年市民抵抗力變差，目前嚴重個案明顯增加，有更多感染後併發肺炎、吊鹽水或聞氧氣的個案，留醫多於一周的病人亦增多；又發現有6至7成感染肺炎支原體個案抗藥性增加，要使用較強的抗生素才有效，稱情况值得留意。葉柏強又稱，目前冬季流感高峰期未開始，但已見到病床明顯有些緊絀，憂慮12月底至明年1月的流感及新冠高峰期時，醫療設施有機會非常擁擠。他提醒市民要留意個人衛生，如小朋友出現不適要留家休息，到人多地方要盡量戴口罩。 

近月內地爆發上呼吸道感染，被問到有關情况會否影響本港，呼吸系統科專科醫生梁子超於同一節目指，本港的疫情與內地不同步，認為內地近期從新冠防控措施復常，令病毒傳播亦「復常」，故冬季較易有大幅度反彈，尤其是近年較少接觸呼吸道病毒的幼童。他稱，香港復常較內地早，目前內地流行的流感病毒品種，在本港今年夏季流感高峰期時已經流行，故不用太擔心內地輸入個案會引致本地爆發。

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