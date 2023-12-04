周庭棄保稱無悔過往行動　港府點名斥虛偽羞耻 警無回應曾否安排周庭訪內地 (22:14)

日媒「テレ東BIZ」則播出周庭訪問，引述周庭提到正在考慮是否申請政治庇護等未來打算。她透露自己患有抑鬱及創傷後遺症等各種疾病，過去三年在本港甚麼都做不到。至於日後會否參與政治活動，她稱會盡可能讓人們對本港感興趣。周庭於接受加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）訪問時就指，抵達加拿大後感受到自由的感覺，但仍在努力應對焦慮症、抑鬱症、創傷後壓力症及恐慌症症狀，又稱雖因政治打壓令她再也不能回家，但她仍然相信自己一直在做正確的事，無悔她過往的政治行動。

港府指嚴厲譴責畏罪潛逃的羞恥行為，會全力依法追捕周庭；又勸喻周庭回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責和改過自新，否則將「泥足深陷，後悔莫及」。

港府晚上發聲明，點名指周庭公然於社交媒體師將棄保潛逃，罔顧法紀；而周庭公然表示將無視保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果，無論以何種藉口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，及目無法紀的本質。港府又指，危害國安是極度嚴重罪行，將會全力打擊並追究到底；又稱任何逃犯不要妄想潛逃離港就可逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

警方回覆查詢時指，最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，稱「該名女子」於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據國安法第43條附表二的權力限制該名女子離境。警方形容，她每次均按時向警方報到，態度合作，並在早前向警方透露希望能到外地升學，亦提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。

周庭日前指，7月初獲國安告知，若想到加拿大升學，須配合國安處安排到訪內地。本報昨晚向警方查詢有否安排及參與參觀行程、警方有否向周庭提出要求或達成某種協議要求她到內地，以換取交還護照。警方未有回覆。

外交部發言人汪文斌回應事件時表示，「中國是法治國家，香港是法治社會」，香港居民依法享有的各項權益得到充分保障，任何人均無「法外特權」，任何違法犯罪行為必受法律懲處。他又引述本港警方指，強烈譴責公然挑戰法紀的不負責任行為。