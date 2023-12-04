周庭棄保不返港　警強烈譴責籲勿走「不歸路」　未覆有否安排周庭訪內地 (08:49)

警方回覆查詢時指，最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，稱「該名女子」於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據國安法第43條附表二的權力限制該名女子離境。警方形容，她每次均按時向警方報到，態度合作，並在早前向警方透露希望能到外地升學，亦提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊証件，並延長她的保釋至12月。

周庭日前指，7月初獲國安告知，若想到加拿大升學，須配合國安處安排到訪內地。本報昨晚向警方查詢有否安排及參與參觀行程、警方有否向周庭提出要求或達成某種協議要求她到內地，以換取交還護照。警方未有回覆。