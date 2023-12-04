周庭棄保不返港　警強烈譴責籲勿走「不歸路」　未覆有否安排周庭訪內地 (08:49)

2020年涉違《港區國安法》「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」被捕的前香港眾志成員周庭，事後獲准保釋，至今未被起訴。周庭昨晚在Instagram發文聲稱，今年7月獲准到加拿大多倫多升學，9月中赴當地，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。警方確認國安處今年9月向她發回旅遊証件，並延長她的保釋至12月，呼籲當事人懸崖勒馬，「不要選擇走一條不歸的路，一生背負『逃犯』之名」，同時強烈譴責公然挑戰法紀的不負責行為。
警方回覆查詢時指，最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，稱「該名女子」於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據國安法第43條附表二的權力限制該名女子離境。警方形容，她每次均按時向警方報到，態度合作，並在早前向警方透露希望能到外地升學，亦提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年9月向她發回旅遊証件，並延長她的保釋至12月。
周庭日前指，7月初獲國安告知，若想到加拿大升學，須配合國安處安排到訪內地。本報昨晚向警方查詢有否安排及參與參觀行程、警方有否向周庭提出要求或達成某種協議要求她到內地，以換取交還護照。警方未有回覆。