警打擊三合會活動拘130人　檢147萬元「波子」疑為犯罪得益 (16:47)

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，警方於上月2日起展開為期一個月的執行行動，拘捕64男66女，年齡介乎20歲至75歳，當中21人有三合會背景，其中4人為骨幹，屬同一黑社會。行動中，警方檢獲銀行卡、非法場所器具及犯罪得益，總值約250萬港元。

過去數月，上水及粉嶺區發生數宗街頭暴力案，警方關注事件，並主動打擊活躍於上水區的黑社會。歐陽德指，警方上月於上水、打鼓嶺一帶搗破一個非法油站、5個賭檔，包括一檔百家樂、兩檔麻將及兩檔釣魚機檔，共拘捕122人，檢獲賭具及涉嫌犯罪得益近100萬元。調查顯示，有人通過朋友圈介紹友人到涉案賭檔進行賭博。警方本月另在全港各區再拘捕8人，當中4人為黑社會骨幹，被捕人利用兩間實體公司及4間空殼公司，以個人及公司戶口於2013年及2016年期間清洗超過1500萬元。

新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉稱，130人中，5男3女涉嫌洗黑錢罪名被捕，被捕人分別報稱商人、酒吧及美容院東主、裝修工人等。行動中，警方檢獲銀行卡、公司文件，多部手機及價值約147萬元的名貴汽車，相信為犯罪得益。警方調查後，鎖定一名47歲男子，相信為集團主腦，警方於其名下的戶口及與其他被捕人開納的戶口，發現有大額可疑交易。

該名主腦報稱為美容院經理，但就開設4間公司，報稱從事物流、土地中介、顧問公司及蔬果批發，與本身職業不相乎，而公司沒有確實營運地址及實際業務，不過戶口卻有不尋常資金流，懷疑參與洗黑錢罪行。涉案人士的戶口曾處理至少600宗的大額交易，涉1500萬元懷疑犯罪得益，警方相信犯罪得益來自非法賭檔。