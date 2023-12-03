李家超：已開始準備23條立法　將與國安法連續構建國安法律系統 (11:10)

學界國安常識挑戰賽是首次由律政司、教育局和保安局，聯同善德基金會共同舉辦。李家超說，比賽的目的是讓國安教育繼續植根校園，加強學生對國家《憲法》、《基本法》及《港區國安法》的認識，期望各學生通過參賽，更深入理解國安法及總體國家安全觀，同時學習《憲法》與《基本法》的知識，「使你們對自覺維護國家安全的責任有更深刻的體會。」

林定國：遵守國安法律是應有之義

律政司長林定國於同一活動上致辭，他說，在當今世界充滿挑戰及變化的背景下，國家安全顯得尤為重要，關乎每個人的生活和福祉，認為在求學時期認識國安重要性及緊迫性，可及早培養國民身分認同，及正確理解公民責任。他又說，不希望因其他人的惡意抹黑或攻擊，令大家對《港區國安法》存有誤解，或因害怕受法律制裁，才遵守維護國安的法律。林定國說，希望每個人清楚了解國家安全是安邦定國的基石、是人民美好生活的保障，「尊重和遵守國安法律，不單是法律責任，亦是我們應有之義。」