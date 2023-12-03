張炳良：香港要小心避免走向極端　不應「報喜不報憂」 (10:41)

張炳良認為，香港社會在2019年之前，有政治撕裂、兩極化嚴重的情况，其中一端經常被指是民粹主義，而另一端有時亦有相同情况；他認為，從社會穩定性、要盡快復常而言，一定不可以令極端行為或言論出現。他亦提到，2019年的事件是悲劇，當時出現的「狂熱、瘋狂」值得細心檢討及反思，但「矯枉係咪必然過正呢？呢個就係策略問題」。

張炳良認為，維護國家安全是底線，但中央希望香港保持獨特性及國際化，「唔好令到越嚟越多人，同我哋一唔同就好似唔係朋友」。張炳良又說，現時由西方主流媒體主導的國際輿論，對港看法仍相當負面，他認為香港有難處、受外間批評，可以改善及克服，不應「不喜不報憂」，對他人的負面評論反應不用過份太大，要正視及解決問題，同時要將香港的制度優勢、有活力的一面展現出來。

他又指，香港在疫情復常後，已整體恢復舉辦國際活動，認為香港的基本盤不變，現時只是需要時間復蘇，但同時要加強展示制度優勢，消除外圍對香港的懷疑。