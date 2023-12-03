明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

張炳良：香港要小心避免走向極端　不應「報喜不報憂」 (10:41)

前運輸及房屋局長、香港教育大學公共行政學顧問張炳良早前於本報撰文稱，維護國家安全與自由多元之間不存在必然矛盾，要做好平衡，防範「一左二窄」。張炳良今日於商台《政好星期天》表示，其說法並非針對某些機構，亦非指香港現時出現「一左二窄」，他認為香港正由亂象走向新階段，要特別小心、不要走向另一極端。他舉例指，早前本港舉行同樂運動會，有意見認為活動牽涉國家安全，「係咪又好似過分啲呢......有啲都唔關法律事，都將佢法律化」。他指出香港是多元社會，有些爭議不必上升至國家安全的層次。

張炳良認為，香港社會在2019年之前，有政治撕裂、兩極化嚴重的情况，其中一端經常被指是民粹主義，而另一端有時亦有相同情况；他認為，從社會穩定性、要盡快復常而言，一定不可以令極端行為或言論出現。他亦提到，2019年的事件是悲劇，當時出現的「狂熱、瘋狂」值得細心檢討及反思，但「矯枉係咪必然過正呢？呢個就係策略問題」。  

張炳良認為，維護國家安全是底線，但中央希望香港保持獨特性及國際化，「唔好令到越嚟越多人，同我哋一唔同就好似唔係朋友」。張炳良又說，現時由西方主流媒體主導的國際輿論，對港看法仍相當負面，他認為香港有難處、受外間批評，可以改善及克服，不應「不喜不報憂」，對他人的負面評論反應不用過份太大，要正視及解決問題，同時要將香港的制度優勢、有活力的一面展現出來。

他又指，香港在疫情復常後，已整體恢復舉辦國際活動，認為香港的基本盤不變，現時只是需要時間復蘇，但同時要加強展示制度優勢，消除外圍對香港的懷疑。

相關字詞﹕編輯推介 張炳良 國家安全

上 / 下一篇新聞