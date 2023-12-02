謝展寰：資助私人屋苑設智能廚餘回收桶計劃本月下旬接受申請 (18:06)

謝展寰在網誌表示，本港每日棄置逾3000公噸廚餘，佔都市固體廢物近三成，是最大的廢物種類，指市民若能從源頭減少並妥善分類回收廚餘，將可節省明年4月實施的垃圾收費開支，亦可減堆填區負荷。

在住宅廚餘方面，謝展寰指，政府今年9月完成於100座公共屋邨樓宇提供智能廚餘回收服務，比原定計劃早6個月，明年內會將相關服務，擴至所有公共屋邨。私人屋苑方面，謝展寰表示，正籌備一項新的試驗計劃，資助大型私人屋苑增設智能廚餘回收桶，計劃將透過「環境運動委員會」推展，今年12月下旬開始接受申請，明年初正式展開。

謝展寰指，理解到不是所有樓宇也可增設廚餘收集設施，因此環保署於今年9月於室外地方較大的回收環保站「綠在深水埗」設置首個公眾智能廚餘收集點，供鄰近住戶使用，首兩個月錄得逾4000人次使用量，共回收接近3公噸廚餘。環保署會在其他適合的地點陸續增設更多公眾廚餘收集點。

為協助餐飲業回收廚餘，謝展寰表示，會在食環署轄下垃圾收集站設立廚餘收集點，現時設收集點的垃圾站已有32個，計劃明年第二季會擴展至近100個。