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李家超：市民受地區事務影響　區選不投票是損失 (16:30)

香港新聞博覽館為慶祝成立五周年，今日（2日）舉辦座談會，博覽館主席陳祖澤、副主席陳淑薇，鄧竟成、胡定旭等10位董事及多位嘉賓出席，並由特首李家超主禮。李家超會上提及區議會選舉，指或認為立法會選舉，市民或認為訂定的法例牽涉自己才理會，但市民居住全港18區內，所有市民均會受地區事務，如噪音、衛生等問題影響，故區議會選舉對市民必定重要，呼籲市民於區選當日投票。

座談會由陳淑薇主持，並向李家超提問，李被問到政府官員為區議會選舉宣傳「空群而出」，區議會選舉如何幫助市民及香港打造美好社區時，他表示現屆區議會出現不少亂象，甚至不少相關案件仍在法庭審理，他認為區內公園如何興建、社區什麼位置應加建座等社區需求，均需由區議員向政府表達。若然沒有區議員反映意見，社區建設的供應與需求「不對稱」，一來會浪費時間及資源，二來與市民的需求不吻合，「市民或認為不是我需要」。他亦指市民若不投票是損失，因最後當選的區議員或非他們所期望的人，「有喜歡的人，當然要追他」。

他亦就打擊虛擬貨幣回應，認為政府當然有監管角色，確保投資有牌的公司有保障，認為虛擬貨幣是新平台，但投資的概念理應一樣，認為相關資訊應該透明，而且應讓市民便捷及便利地接觸，會推動有關部門處理相關事宜。他又指會研究是否應透過立法會賦權政府處理有關問題，但強調法例足夠處理問題即可，會於市場的活躍程度及政府監管間取得平衡。

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