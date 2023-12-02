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8人涉中環「和你lunch」暴動罪成 官批有被告當「哨兵」 圖增警執法困難 (14:31)

8人包括曾參演ViuTV電視劇的演員吳智杰，涉參與2019年11月12日中環「和你lunch」示威，同被控暴動罪，部分人另涉違反《禁蒙面法》蒙罪。其中3人認罪，5人經審訊後今（2日）在區院亦被裁定罪成。法官指各被告明知有暴動發生而仍逗留在場，意圖藉自己的出現壯大聲勢，有被告更充當「哨兵」，圖增加警方執法困難；法官另拒絕接受被告戴上口罩、圍巾等理由。案件押後至明年1月20日求情，1月27日判刑，所有人須還押。

開審前認罪被告為陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩。不認罪被告為吳智杰、陳敦涵、李晁鋒、陳灝良及梁升彥，5人另否認蒙面罪，均被裁定罪成。

5人審訊中均有作供，吳智杰辯稱他患哮喘和鼻敏感，且未必每天都整理儀容，為顧及形象外出時經常會戴上口罩和帽。案發時他心儀的對象在中環時裝店「YSL」上班，他為等對方下班遂在中上環一帶流連，其間因流了很多汗摘下口罩和鴨咀帽，換上漁夫帽。他及後返回置地廣場才發現對象身處銅鑼灣的分店，猶豫如何離開之際聽到槍聲便跟隨他人逃跑，最終被捕。

暫委法官彭亮廷在判辭指，吳的供辭牽強至極和違反常理，不可信和不可靠。其次吳換帽的地方人流多，若顧及形象應選隱蔽地方，亦不會因遇查時擔憂被誤會而即時脫下口罩，應堅持其健康理由。吳盤問下承認看見交通被癱瘓，對示威活動有認知，他返回置地廣場前卻無查看手機，不知對象在何處，而且可循其他街道前往目的地，卻偏要走進示威區。

其餘4名被告提出前往案發地點的理由包括到餐廳用膳慶祝生日、以社工的身分勸告兩名少女離開示威現場、替女友購買紀念日禮物、替經營急凍海產批發生意的家人處理食材投訴等。彭官一概不接納，裁定所有罪成被告意圖透過和藉着自己的出現，以及蒙面、裝束和打扮支持和鼓勵該些人，達致破壞社會安寧的效果。

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