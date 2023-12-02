養和質子治療中心開幕　盧寵茂指將利用中心助更多公院兒童癌症 (13:51)

盧寵茂致辭時提及，現時全國共5間質子治療中心，相信養和質子治療中心不僅可服務本港公私營醫療系統的癌症病人，還能為區内的癌症病人提供治療。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文表示，中心會治療來自本港、內地或海外的病人。

中心現設兩間治療室，養和醫療集團醫學物理部主管余兆基表示，日後會因應需求增加儀器，現時正研究技術進步降低成本，透過精準治療縮減治療的次數，並強調大劑量少次數的療法對病人產生的副作用更小，亦能讓病人更快回復正常生活。

養和質子中心已於今年7月初步投入服務，至今已為約40名癌症病人提供治療，預計全面運作後，每年可為400至600名癌症病人進行治療。

盧寵茂：醫管局會調查明愛醫療事故 「開關掣」不涉高技術

明愛醫院周二（28日）有病人轉運至深切治療部途中氧氣樽閥門未開啟，同日病情惡化不治，盧寵茂今被問及有無措施可避免同類事故再次發生，表示「每一宗醫療事故都唔想發生」，強調有關事故只涉及「開關掣的問題」，非高技術的醫療行為，醫管局會調查今次事故。