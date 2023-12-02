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美眾院外委會過經貿辦法案　丘應樺批損人不利己　 (12:35)

《香港經濟貿易辦事處認證法案》早前並交美國眾議院擇日審議，要求美國總統在香港不再享有高度自治的情況下，取消對經貿辦的特權和豁免。若法案獲參眾兩院通過，可導致3個香港駐美經貿辦被迫關閉。商務及經濟發展局長丘應樺表示，香港14個經貿辦一直秉承工作守則，在商貿、文化和教育等方面，與當地政府、智庫及民間團體等溝通，並沒有違反規定，不接受任何無理的指控。

他說，美國與香港的貿易順差大，若實施法案是「損人不利己」，相信屆時可透過其他民間組織或私人組織作商業方面溝通，但指兩地失去官方對口，情況會非常不理想，呼籲美國政府作出明智決定。

丘應樺今（2日）於商台《政經星期六》表示，美國與香港的貿易順差過去十年超過2800多億美元，而目前在港投資的美國企業多達1200間，認為一旦實施法案，美國將會是損失一方。他指， 若發展到極端情況，政府會設法協助本港商界與美國做生意，相信其他民間及商業組織能發揮作用，但認為兩地政府將失去官方對口，情況是非常不理想。他呼籲美國政府慎重考慮，並作出明智決定，不要做損人不利己的事，以免影響雙方商貿關係。

對於近期不少港人北上消費，丘應樺就在港台《星期六問責》表示屬自然現象，指香港融入大灣區，民心相通，對整體國家及香港經濟都有好處；他指關鍵在於如何刺激700萬留港市民消費，以及吸引外地和內地旅客來港。至於本港10月零售業總銷貨價值升幅遠低過市場預期，丘指本港經濟受高息口、高通脹等外圍環境影響，加上航班運力尚未完全恢復，酒店人手不足影響旅遊業，外界預料未來環境仍存在挑戰性，香港長遠需要自強，尋找新機遇，與更多新經濟體合作。

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