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四賊涉葵涌持刀打劫2800萬元iPhone兼燒車 兩物流職員被虜至元朗 (16:09)

【16：09更新】昨晚（1日）11時許，警方接報葵涌懷疑發生持刀打劫案件，懷疑被4男劫去物流公司43箱IPhone，價值超過2800萬元。兩名物流公司職員遭疑犯拳打腳踢兼擄走，帶到元朗丹桂村附近遭趕下車。兩事主向其後走到元朗唐人新村路向屋苑保安求助及報警。幾乎同一時間，錦田水尾路近水尾村一輛輕型貨車焚毀，警方初步相信有人接贓後燒車。兩宗案件分別列作非法禁錮、行劫及縱火，合併交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，警方正追緝4名男疑犯，暫時未有人被捕。

警方昨晚11時03分接獲至少4宗報案，指錦田水尾路近尾逢路發生火警，一輛輕型貨車焚毀，一度發生爆炸。消防到場將火救熄，經調查，消防相信起火原因有可疑。

昨晚11時18分，警方接獲另一宗報案，兩名巴基斯坦裔男子稱被人打劫。兩人均受聘於物流公司，分別是22歲司機及30歲運輸工人，他們昨黃昏按公司指示，從機場運送一批共43箱手提電話到觀塘一公司。約晚上8時許，兩人經過葵涌打磚坪街公廁外，運輸工人下車買食物。當運輸工手持食物返回車上時，兩名非華裔男子持刀出現，威脅要按他們指示駕駛貨車。

約1小時後，兩事主將貨車駛至一個不知名貨倉，再多兩男出現，將涉案手提電話搬離貨車帶走。其後兩事主繼續被威脅，將貨車駛至元朗丹桂村一碎石路。然後兩人被趕下車及毆打，司機肩及腰部受傷，運輸工肩及腹部受傷。兩事主後向附近一個私人屋村的保安員求助，保安於報警。救護車到場為兩人治理傷勢並送到博愛醫院治理。

警方初步調查，相信兩宗事件有關連。正追緝4名男子歸案，其中懷疑持刀行劫的兩男約30至40歲，身高約1.8米，中等身材；另兩名懷疑負責搬貨的男子資料不詳。至於初步相信涉案物流公司損失43箱貨品，內裝有3865部IPhone手提電話，而兩名事主身上的銀包、現金及電話都被劫去，總值約7萬元。

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