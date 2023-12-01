浸信會出版社前僱員詐騙服務費38萬元　被判囚20個月 (22:23)

案情透露，被告孔祥威（49歲）於2020年2月至2021年6月期間獲浸信會出版社(國際)有限公司聘用，負責書籍出版及再版工作，以及向承辦商發出影印及設計訂單。

案發期間，浸信會出版社記錄顯示四間承辦商就再版78本書籍向浸信會出版社發出61張發票。被告向浸信會出版社訛稱該四間承辦商已完成相關的書籍設計、編輯、排版及校對工作，浸信會出版社遂向它們支付服務費共約34萬元。

案情又透露，被告串謀另一間承辦商使用兩套虛假的發票及支付款項申請表，誤導浸信會出版社該承辦商已完成另外三本書籍的印刷及排版工作，可獲服務費共27,000元。

被告案發時亦負責監督浸信會出版社的搬遷工程。他利用兩套虛假的發票，誤導浸信會出版社上述其中一間承辦商曾為出版社進行兩項搬遷工程，可獲服務費共11,000元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該五間承辦商並沒有為浸信會出版社提供再版書籍的工作或進行搬遷工程，其中四間承辦商的負責人其實是被告一名親戚及三名朋友。