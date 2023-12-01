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香港航天科技增9新董事 多名議員及前官員辭任董事 孫東：不評論個別企業發展 (19:43)

在本港設廠生產民用人造衛星的香港航天科技集團，本周二宣布董事局人事變動，身兼行政會議成員的經民聯議員林健鋒、前財經事務及庫務局長陳家強、前律政司長袁國強等5人辭任董事，並新委任9名新董事加入，包括歐洲天文學家、杜拜皇室成員等。創新科技及工業局長孫東今（1日）被問及相關公司的人事變動，是否反映其發展黯淡時表示，對個別企業發展過程中的情況，不作具體的評論。

集團在本周二（28日）發公告交代董事局人事變動，最新的董事局成員人數，由13人增至17人，當日生效。就5名原任董事辭任，集團公告解釋，是為促進及加強集團以國際業務發展為新重心，並維持董事會的精簡架構，以便作出決策。

孫東回覆傳媒提問多名前官員及現任議員辭任董事時，表示不具體評論個別企業發展，強調支持重點企業在香港發展建立生產線，包括航天產業的發展，是香港一貫的政策。

據集團公告，最新委任的9人來自美國、杜拜、英國、內地等地，包括曾於歐洲太空總署工作35年、來自荷蘭的天文物理學家、亦有杜拜皇室成員等。

另外，董事局在上月24日通過更改公司名稱的動議，將「香港航天科技集團有限公司」改名為「洲際航天科技集團有限公司」；決議通過後，仍須待開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證明書後，方可作實。董事會解釋，改名是為了有利於的未來國際業務發展，以及更有效反映集團的未來全球業務計劃。

相關字詞﹕香港航天科技集團

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