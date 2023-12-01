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海關中英街搗破走私寵物倉庫檢五貓狗　被捕者疑曾稱可助跨境運寵物 (18:25)

海關今（1日）凌晨於沙頭角中英街搗破一個懷疑走私寵物倉庫，檢獲5隻懷疑從內地走私到港的貓狗，拘捕一名47歲本地男及一名61歲內地女，兩人涉觸犯《狂犬病條例》。5隻動物均大致健康，現由漁護署及相關動物組織照顧。海關又稱，懷疑有人曾於社交媒體上聲稱可助人安排跨境運送寵物來港。

海關經情報分析，懷疑有走私集團將寵物從內地運來香港，凌晨12時許，海關發現一名女子手持尼龍袋，從內地進入沙頭角中英街香港範圍的一個單位內，一名男子在門口接收該寵物袋，然後兩人步入單位。關員在單位內發現3隻貓及2隻狗，其中兩隻狗在單位角落，分別被困在寵物袋及籠內；另外3隻貓在洗手間，其中兩隻被放在同一寵物籠，海關其後兩人，他們同樣報稱無業，涉嫌觸犯《狂犬病條例》，即在未有漁護署發出的許可證下，將動物輸入來港。

海關有組織罪案調查科指揮官張文傑表示，涉事單位面積約200尺，設備簡陋，沒有飼養寵物的用品。關員又發現一個懷疑有被捕男子經營的社交媒體賬戶，賬戶聲稱可以幫人安排跨境運送寵物來港服務，不排除他負責派送寵物。5隻寵物分別是英國短毛貓、曼基貓、金吉拉貓、牧羊犬、以及一隻未知是迷你或混種幼犬。5隻寵物的市場售價分別3萬至6萬元不等，總價值約22萬元。

漁護署進出口科獸醫陳正民表示，除一隻幼犬交由漁護署夥伴動物組織特別照顧外，其餘4隻貓狗現時在動物管理中心接受觀察，全部動物大致健康，要接受不少於120日檢疫隔離。漁護署會繼續與海關及警方加強合作，打擊走私動物。

張文傑補充，截至今年9月，海關共揭發15宗走私動物案件，比2022全年8宗有上升趨勢，模式改亦有改變，暫時發現的動物全部經陸路或空運走私。

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