5人涉理大暴動判囚15至19個月律政司提刑期上訴　官稱認同量刑輕但改判不符公眾利益 (17:52)

5名答辯人依次是26歲梁子揚（現年，下同）及26歲郭志帆、22歲許寧軒、29歲馬嘉惠、30歲嚴家朗。該認罪協商指5人承認理大外暴動罪後，針對理大內的暴動罪不予起訴。早前庭上透露，許寧軒最早刑滿獲釋日子是今年10月12日，其餘4人的最早獲釋日為今年12月至明年2月間。

法官於判辭指，原審過份強調該認罪協商是等同控方「放生」各答辯人，以致不當地從理大內暴動的背景分割出來，加上過份強調各答辯人的品格、非暴動策劃者的身份；答辯人一方則指，若法庭將整個理大暴動本身當作量刑，無異於把已存檔的控罪翻出來再判刑。

判辭續指，原審判刑時應考慮整個理大暴動，不過只是作為案發背景(context)來考慮，與翻出已存檔的控罪再判刑是兩回事。理大事件作為牽動全港，令整個尖東和紅磡區域陷入多天混亂的暴動的一環，不論是對公共秩序的破壞及個人罪責，都是其他單一與偶發的同類事件無法相比。

法官認為，律政司指原審構成原則犯錯是不無道理，而原審量刑「實在太低」。5人獲認罪扣減後，刑期至少應該是24至28個月，但是考慮依慣例他們在刑期覆核後可再獲減刑，加上5人快將出獄，不認為改判會符合公眾利益，故駁回律政司申請。