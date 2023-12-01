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男子涉30宗偷竊的士財物及偷車被捕 (17:18)

警方發現近期的士車內盜竊案有上升趨勢，賊人犯案手法純熟，主要針對無人看管及停泊公廁外之的士，趁司機短暫離開時，打開無鎖的士車門，或利用工具開啟車門，甚至使用硬物砸破車窗進行盜竊，犯案過程只需幾秒鐘。 

東九龍總區刑事部經深入調查及情報分析，鎖定一名40歲男子，相信與9月至11月九龍及新界發生的30宗車內竊盜及7宗偷車案件有關，失物大部分是現金及手機，總值約13萬元。 

前晚（11月29日）東九龍總區情報組在深水埗進行反車內竊盜行動，發現涉案目標男子形迹可疑，立即上前截查，並在其身上搜獲兩條百合匙及一個相信用作擊破車窗的硬物，探員以車內盜竊、未獲授權而取用運輸工具及外出時備有偷竊用的物品罪名拘捕該名男子。據了解，被捕男子不是的士司機，無的士牌，檢獲的百合匙只能開啟舊款的士車門。

東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒指，警方能夠成功迅速地鎖定疑人身分，除透過調查及情報分析，亦因有車主主動提供在案發現場停泊車輛的「車cam」，部分影像更清楚拍攝到疑人犯案經過。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅表示，東九龍總區刑事部於6月推出「弘鏡計劃」，目的鼓勵車主於座駕安裝行車記錄儀「車cam」，加強車輛保安措施預防罪案。當有案件發生後，警方會主動聯絡參加計劃的車主，了解有無相關罪案錄影片段，希望車主可以為警方保留及提供行車紀錄儀拍攝的罪案片段協助調查。

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