《南華早報》報道內地軍事及外交新聞的資深記者陳敏莉(Minnie Chan)10月底到北京採訪香山論壇後,有傳失聯至今。根據陳的個人WhatsApp,她最後上線時間為11月2日下午。《南華早報》今日回覆《明報》查詢時,引述陳的家人轉告,指陳敏莉目前身在北京,並需時處理一個私人事項,其家人又告知《南早》陳目前安全,並希望外界尊重陳的個人私隱(Her family has told us she is safe but has requested that we respect her privacy)。《南早》又稱,陳目前正在休假。