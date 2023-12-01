明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反黑警涉越權案　辯方結案稱即使無表明正確身分仍可執行任務 (16:35)

油尖警區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取三合會傷人案的閉路電視錄像。兩人否認「在公職中行為失當」罪，今（1日）於觀塘裁判法院繼續結案陳辭。辯方提出，上司沒有明示被告如何「收風」，不排除被告索取片段作查案之用；法庭應該彈性考慮，警員不會事事查問上司指示。案件押後至明年2月21日裁決。

兩名被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。庭上透露，兩人曾展示看似由秀茂坪調查隊「Peter Ng」簽發的虛構文件，索取閉路電視片段。

控方表示，無論被告有否獲上司授權，法庭都可以考慮被告利用假身分、假文件，調查不屬於自己警區的案件，構成行為失當。控方強調，本案關鍵為被告以「呃人」 手法，檢取不應該檢取的證據，被告必然知道自己濫權和越權，才用假身分作掩飾。

辯方則指，即使被告沒有表明正確身分，仍有機會正在執行任務，加上被告沒有公器私用，將片段披露予第三者牟利，難稱行為有損公眾利益。辯方提到，時任總督察湯淦維供稱預期警員「收風」和調查可疑者，上司沒有明確指示被告索取片段蒐證，亦沒有明言禁止被告這樣做，故被告濫權並非唯一合理推論。

裁判官劉綺雲關注，如果法庭不接納被告獲授權索取片段，應否考慮被告的合理辯解。辯方稱，如法庭裁定被告基於私人原因索取片段，不必考慮合理辯解；但不排除被告「一廂情願」之下，主觀以為自己可以跨區查案，則構成合理辯解。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞