反黑警涉越權案　辯方結案稱即使無表明正確身分仍可執行任務 (16:35)

兩名被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。庭上透露，兩人曾展示看似由秀茂坪調查隊「Peter Ng」簽發的虛構文件，索取閉路電視片段。

控方表示，無論被告有否獲上司授權，法庭都可以考慮被告利用假身分、假文件，調查不屬於自己警區的案件，構成行為失當。控方強調，本案關鍵為被告以「呃人」 手法，檢取不應該檢取的證據，被告必然知道自己濫權和越權，才用假身分作掩飾。

辯方則指，即使被告沒有表明正確身分，仍有機會正在執行任務，加上被告沒有公器私用，將片段披露予第三者牟利，難稱行為有損公眾利益。辯方提到，時任總督察湯淦維供稱預期警員「收風」和調查可疑者，上司沒有明確指示被告索取片段蒐證，亦沒有明言禁止被告這樣做，故被告濫權並非唯一合理推論。

裁判官劉綺雲關注，如果法庭不接納被告獲授權索取片段，應否考慮被告的合理辯解。辯方稱，如法庭裁定被告基於私人原因索取片段，不必考慮合理辯解；但不排除被告「一廂情願」之下，主觀以為自己可以跨區查案，則構成合理辯解。