涉與「師爺」游說青年認販毒　女大狀辯稱經驗不足猶如局外人 (15:48)

辯方陳辭指，辯方的立場是串謀協議發生於馬家健首次在法院地牢與陳強利、被告張曉惠（案發時33歲）和一名女文員會面前，即2017年1月27日更早的時間。根據承認事實，洪智謙的胞弟洪智勤於2016年11月探訪馬，其後馬父便獲告知不用付律師費。

雖然馬供稱不記得洪弟於會面中說了什麼，以及首次會面後才知悉被告等人受聘於洪弟，惟辯方認為不可能是湊巧，馬的說法只是他推翻認罪的其中一個基石，推論馬在首次會面已向被告提出「一招一放」，先前已達成與洪智謙、洪弟和陳強利的串謀協議。被告的角色只是「局外人」，負責上庭代表馬認罪和求情。

控方陳辭稱，若然馬一早與他人達成共識，便不會於2017年3月3日第二次會面詢問被告案件的勝算。同月9日第三次會面中只有被告和一名男律師會見馬，陳強利作為律師樓的刑事支援主管，不會容許被告這名「局外人」自行會見。