明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉與「師爺」游說青年認販毒　女大狀辯稱經驗不足猶如局外人 (15:48)

女大律師張曉惠和「師爺」陳強利涉游説青年馬家健承認販毒罪，因而被控串謀妨礙司法公正罪一案，今（1日）在區院結案陳辭。辯方主張陳強利故意找經驗不足、年輕的被告處理，令串謀協議成事，被告的角色猶如「局外人」；而販毒案的確有其複雜之處，被告與陳會見馬時，或只覺得陳「講大咗」，未必察覺有異。控方則指，不認為被告過於膽怯、經驗尚淺和資歷不足能解釋她為何涉案，被告等人無就證據強弱、案情等向馬提供專業意見。法官把案押後至3月1日裁決。

辯方陳辭指，辯方的立場是串謀協議發生於馬家健首次在法院地牢與陳強利、被告張曉惠（案發時33歲）和一名女文員會面前，即2017年1月27日更早的時間。根據承認事實，洪智謙的胞弟洪智勤於2016年11月探訪馬，其後馬父便獲告知不用付律師費。

雖然馬供稱不記得洪弟於會面中說了什麼，以及首次會面後才知悉被告等人受聘於洪弟，惟辯方認為不可能是湊巧，馬的說法只是他推翻認罪的其中一個基石，推論馬在首次會面已向被告提出「一招一放」，先前已達成與洪智謙、洪弟和陳強利的串謀協議。被告的角色只是「局外人」，負責上庭代表馬認罪和求情。

控方陳辭稱，若然馬一早與他人達成共識，便不會於2017年3月3日第二次會面詢問被告案件的勝算。同月9日第三次會面中只有被告和一名男律師會見馬，陳強利作為律師樓的刑事支援主管，不會容許被告這名「局外人」自行會見。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞