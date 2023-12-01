明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

區議會選舉｜郭卓堅覆核三會提名機制敗訴　官稱三會委員互相推舉「不一定不恰當」 (19:08)

「長洲覆核王」郭卓堅早前入稟申請司法覆核，挑戰區選候選人須獲地區「三會」（分區、防火及滅罪會）委員提名的機制違憲，違反港人享有選舉及被選舉的權利，要求法庭取消該提名機制。高院法官高浩文今（12月1日）頒下書面判辭，判郭卓堅敗訴，裁定區選候選人須取得「三會」委員提名的機制合憲。高浩文頒下書面判辭，認為新機制沒造成不公，即使委員傾向推舉其他委員參選，亦「不一定不恰當」，裁定機制合憲，判郭卓堅敗訴。

高浩文在判辭指出，他接納由「三會」委員提名的機制有合法目的，由於委員均由政府任命選出，即政府信任他們會正當行事，根據新選舉制度的目的，選擇提名熟悉地區事務、獲巿民支持的愛國者參選，委員亦收到電郵，提醒他們提名候選人的準則，確保他們清楚如何行使提名權，質疑委員會恣意行使提名權的說法「不公」。

判辭續質疑，郭卓堅自稱是民主黨「永久會員」，卻未能提出任何來自民主派的證據，指證機制阻止民主派參選，而他們沒有入閘牽涉不同原因，包括委員在考慮提名的條件後，選擇不提名民主派，或他們假定自己無法取得提名故沒有嘗試等，法庭不宜猜測，而且案中證據不足以證明新機制造成不公，阻止民主派入閘。

判辭提及同意委員互相推舉參選，但法官認為考慮到委員被任命的原因，即他們與社區有緊密聯繫，他們互相推舉「不一定不恰當」；雖然申請方質疑區議員需要宣誓，已足以確保他們符合愛國者的準則，但法官指出為確保地區行政符合一定條件，施加「雙重保險」機制「看來不是甚麼極不合理的事」。

對於郭卓堅一方稱新選舉制度屬「倒退」，法官回應「很視乎表達意見者的角度，可能不太有幫助」，而律政司一方已正確指出，立法會已考慮過新制度是否「倒退」，最終作出一個政治決定。法官另接納律政司一方指，委員來自不同背景、大部分沒有政治聯繫，亦同意要取得3名委員提名的條件並不嚴格，做法有合理基礎，裁定提名機制合憲。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 區議會選舉

上 / 下一篇新聞