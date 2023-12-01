區議會選舉｜郭卓堅覆核三會提名機制敗訴　官稱三會委員互相推舉「不一定不恰當」 (19:08)

高浩文在判辭指出，他接納由「三會」委員提名的機制有合法目的，由於委員均由政府任命選出，即政府信任他們會正當行事，根據新選舉制度的目的，選擇提名熟悉地區事務、獲巿民支持的愛國者參選，委員亦收到電郵，提醒他們提名候選人的準則，確保他們清楚如何行使提名權，質疑委員會恣意行使提名權的說法「不公」。

判辭續質疑，郭卓堅自稱是民主黨「永久會員」，卻未能提出任何來自民主派的證據，指證機制阻止民主派參選，而他們沒有入閘牽涉不同原因，包括委員在考慮提名的條件後，選擇不提名民主派，或他們假定自己無法取得提名故沒有嘗試等，法庭不宜猜測，而且案中證據不足以證明新機制造成不公，阻止民主派入閘。

判辭提及同意委員互相推舉參選，但法官認為考慮到委員被任命的原因，即他們與社區有緊密聯繫，他們互相推舉「不一定不恰當」；雖然申請方質疑區議員需要宣誓，已足以確保他們符合愛國者的準則，但法官指出為確保地區行政符合一定條件，施加「雙重保險」機制「看來不是甚麼極不合理的事」。

對於郭卓堅一方稱新選舉制度屬「倒退」，法官回應「很視乎表達意見者的角度，可能不太有幫助」，而律政司一方已正確指出，立法會已考慮過新制度是否「倒退」，最終作出一個政治決定。法官另接納律政司一方指，委員來自不同背景、大部分沒有政治聯繫，亦同意要取得3名委員提名的條件並不嚴格，做法有合理基礎，裁定提名機制合憲。